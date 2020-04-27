Изменилось расписание электричек сообщением Ростов — Сальск

Электрички сообщением Ростов-на-Дону — Сальск будут ходить по изменённому расписанию. Новый график начал действовать 28 апреля. Об этом сообщили в РЖД.Поезд № 6811 станет отправляться из Сальска в 5:03. Прибытие в донскую столицу — в 7:58. Промежуточные остановки планируются на Трубецкой (5:20 — 5:21), Целине (5:40 — 5:41), Атамане (6:02 — 6:03), Мечетинской (06.26 — 06.27), Зернограде (06.39 — 06.41), Кагальнике (06.51 — 06.52), Конармейской (07.04 — 07.05), Мокром Батае (07.18 — 07.19), остановочном пункте «12-й километр» (07.24), Ягодке (07.29), Батайске (07.39 — 07.41), Электродепо (07.44).Обратная электричка № 6812 станет отходить из Ростова в 18:48. В Сальск она прибудет в 21:48. По пути поезд будет делать остановки на следующих станциях: Батайск (19.04 — 19.06), Ягодка (19.17), остановочный пункт «12-й километр» (19.22), Мокрый Батай (19.29 — 19.30), Конармейская (19.44 — 19.45), Кагальник (19.58 — 19.59), Зерноград (20.09 — 20.11), Мечетинская (20.22 — 20.23), Атаман (20.44 — 20.45), Целина (21.06 — 21.07), Трубецкая (21.29 — 21.30).