Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Излечилась первая заболевшая коронавирусом в Ростовской области

Излечилась первая заболевшая коронавирусом в Ростовской области
Излечилась первая заболевшая коронавирусом в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.

Речь идет о девушке, у которой выявили коронавирус после поездки в Таиланд. В медучреждении она прошла полный курс лечения. 7 апреля она получила финальный отрицательный результат теста. Завтра ее собираются выписать из больницы.

Напомним, 7 апреля официально подтвердились еще восемь случаев заражения COVID-19. 3 345 человек находятся под наблюдением медиков.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.