Излечилась первая заболевшая коронавирусом в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.Речь идет о девушке, у которой выявили коронавирус после поездки в Таиланд. В медучреждении она прошла полный курс лечения. 7 апреля она получила финальный отрицательный результат теста. Завтра ее собираются выписать из больницы.Напомним, 7 апреля официально подтвердились еще восемь случаев заражения COVID-19. 3 345 человек находятся под наблюдением медиков.