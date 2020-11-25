Из-за тумана в аэропорту Ростова незапланированно сел самолет из Нижнекамска
В аэропорту Платов незапланированно приземлился самолет из Нижнекамска. Эту информацию утром 27 ноября подтвердили в пресс-службе донской аэрогавани.
Из-за плохой видимости командир воздушного судна, летевшего из Нижнекамска в Краснодар, изменил направление движения. Самолету пришлось изменить свой маршрут из-за тумана. Судно приземлилось на ближайшем аэродроме, которым оказался Платов.
Сейчас пассажиры ожидают отправления в Краснодар в зале ожидания. В пресс-службе Платова добавили, что авиакомпания в таких случаях отправляет людей на автобусах.