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Из-за тумана в аэропорту Ростова незапланированно сел самолет из Нижнекамска

Из-за тумана в аэропорту Ростова незапланированно сел самолет из Нижнекамска
В аэропорту Платов незапланированно приземлился самолет из Нижнекамска. Эту информацию утром 27 ноября подтвердили в пресс-службе донской аэрогавани.

Из-за плохой видимости командир воздушного судна, летевшего из Нижнекамска в Краснодар, изменил направление движения. Самолету пришлось изменить свой маршрут из-за тумана. Судно приземлилось на ближайшем аэродроме, которым оказался Платов.

Сейчас пассажиры ожидают отправления в Краснодар в зале ожидания. В пресс-службе Платова добавили, что авиакомпания в таких случаях отправляет людей на автобусах.

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