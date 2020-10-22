Из-за тумана на Дону автомобилистов просят быть внимательными на дорогах

В связи с ухудшением состояния на дорогах донского региона водителей просят быть внимательными при поездках. Рекомендации по передвижению транспорта предоставил отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области со ссылкой на данные гидрометцентра.Вечером 24 октября в регионе ожидается повышенная туманность. Из-за этого автомобилистов просят соблюдать безопасный скоростной режим, ведь дистанция до объектов в таких метеорологических условиях визуально сокращается. Необходимо быть бдительными при приближении к пешеходным переходам, а также использовать фары ближнего света и противотуманки.Пешеходам также стоит сохранять внимательность и при плохой видимости использовать световозвращающие элементы одежды. Переходя дорогу, необходимо убедиться, что автомобилист заметил человека и успевает притормозить.