Из-за тумана на Дону автомобилистов просят быть внимательными на дорогах
В связи с ухудшением состояния на дорогах донского региона водителей просят быть внимательными при поездках. Рекомендации по передвижению транспорта предоставил отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области со ссылкой на данные гидрометцентра.
Вечером 24 октября в регионе ожидается повышенная туманность. Из-за этого автомобилистов просят соблюдать безопасный скоростной режим, ведь дистанция до объектов в таких метеорологических условиях визуально сокращается. Необходимо быть бдительными при приближении к пешеходным переходам, а также использовать фары ближнего света и противотуманки.
Пешеходам также стоит сохранять внимательность и при плохой видимости использовать световозвращающие элементы одежды. Переходя дорогу, необходимо убедиться, что автомобилист заметил человека и успевает притормозить.