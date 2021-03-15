Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из-за трех ДТП несколько улиц Ростова сковало пробками

Из-за трех ДТП несколько улиц Ростова сковало пробками
На дорогах Ростова-на-Дону утром 17 марта произошло три ДТП. Из-за этого улицу Киргизскую, Вавилова, Вятскую, 50-летия Ростсельмаша и 56-й Армии сковало пробками.

Длина затора на улице Дачной – один километр. Водители в попытке объехать проблемный участок застряли на примыкающих улицах Большевистской, Тарновского-Терлецкого, Вавилова, а также в переулках Стекольном и Владивостокском.



На улице Киргизской пробка тянется по всей ее длине. Кроме того, парализовано движение на соседних улицах Вятской и 50-летия Ростсельмаша.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.