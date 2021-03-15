Из-за трех ДТП несколько улиц Ростова сковало пробками

На дорогах Ростова-на-Дону утром 17 марта произошло три ДТП. Из-за этого улицу Киргизскую, Вавилова, Вятскую, 50-летия Ростсельмаша и 56-й Армии сковало пробками.Длина затора на улице Дачной – один километр. Водители в попытке объехать проблемный участок застряли на примыкающих улицах Большевистской, Тарновского-Терлецкого, Вавилова, а также в переулках Стекольном и Владивостокском.На улице Киргизской пробка тянется по всей ее длине. Кроме того, парализовано движение на соседних улицах Вятской и 50-летия Ростсельмаша.