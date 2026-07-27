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Из-за технических проблем пригородные поезда из Ростова задерживаются

Из-за технических проблем пригородные поезда из Ростова задерживаются
Из-за технических проблем пригородные поезда из Ростова задерживаются. По информации на утро 27 июля, три состава отстают от расписания, выпущенного СКППК.

Поезд № 6155, следующий по маршруту Ростов — Лихая, задержался на 24 минуты на станции Александровка.

Поезд № 6157, также направляющийся из Ростова в Лихую, задержался на 29 минут из-за остановки на железнодорожной станции Ростов.

Поезд № 6076, курсирующий между Ростовом и Таганрогом, задержался на 12 минут на станции Ростов.

Пассажирам стоит учитывать данные обстоятельства.
Фото: Дондей
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