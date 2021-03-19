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Из-за пробок перенесли ремонт дороги на Оганова в Ростове

Из-за пробок перенесли ремонт дороги на Оганова в Ростове
Ограничение движения на улице Оганова в Ростове перенесли из-за вероятности пробок. Такое решение приняли власти города после многочисленных жалоб ростовчан.

Напомним, с 24 марта на Оганова должен был начаться ремонт дороги. Однако люди выступили против того, чтобы перекрывать движение из-за многочисленных пробок.

В связи с этим власти отложили ремонт дороги до лета. С 1 июня в Ростове многие уйдут в отпуск, соответственно, автомобильный трафик снизится. Благодаря этому ремонт Оганова пройдет без многочисленных пробок.

Уже в апреле начнутся подготовления к ремонту. Подрядчик отремонтирует тротуар и заменит бортовой камень.

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