Из-за пробок перенесли ремонт дороги на Оганова в Ростове

Ограничение движения на улице Оганова в Ростове перенесли из-за вероятности пробок. Такое решение приняли власти города после многочисленных жалоб ростовчан.Напомним, с 24 марта на Оганова должен был начаться ремонт дороги. Однако люди выступили против того, чтобы перекрывать движение из-за многочисленных пробок.В связи с этим власти отложили ремонт дороги до лета. С 1 июня в Ростове многие уйдут в отпуск, соответственно, автомобильный трафик снизится. Благодаря этому ремонт Оганова пройдет без многочисленных пробок.Уже в апреле начнутся подготовления к ремонту. Подрядчик отремонтирует тротуар и заменит бортовой камень.