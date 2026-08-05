Из-за повторных дефектов на теплотрассе в Ростове вновь отключили горячую воду
Жители Центрального и Северного жилых массивов Ростова-на-Дону вновь остались без горячей воды. Причиной стали повторные дефекты на тепловых сетях, обнаруженные в ходе ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Отсутствие горячего водоснабжения затронуло обширный список адресов:
- Крепостной, дома 15, 9, 11, 13, 19, 20, 32, 33, 35, 37, 54, 77, 78, 87, 100, 104.
- Большая Садовая, дома 121, 125, 127, 127а, 160, 164, 166.
- Суворова, дома 72, 74, 111, 119, 125, 127.
- Пушкинская, дома 176, 190, 192-198, 206.
- Журавлева, дома 61, 63, 104.
- Красных Зорь, дома 104, 105, 105а, 105б, 110, 108, 115, 119, 122, 125, 134, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 161.
- Очаковская, дома 31, 31а, 32, 33, 33б, 34, 38, 39, 42, 48, 55.
- Станиславского, дома 183, 187, 189, 250, 260, 262, 264, 268, 270.
- Нахичеванский, дом 38а.
- Седова, дома 38, 129, 133, 137.
- Королева, дома 25/1, 25/3, 25г, 27/5.
- Орбитальная, дом 50/1.
Временное отключение горячей воды затронуло и следующие адреса:
- Текучева, 244;
- Соборный, 88;
- Народного Ополчения, 111/290;
- Ворошиловский, 105/12;
- Ленина, 54, 56, 56а, 58, 58в, 60, 62, 64, 64а, 66а, 68, 70, 88, 90, 90/1, 90/2, 105/2, 105/3, 105в, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 109/1, 109/4, 109/5, 111, 111/1, 113, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 115, 115/1, 117, 117а, 119, 119/1, 121, 121/1, 121/2, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 127.
- Михаила Нагибина, 14б, 14г.
- Новаторов, 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 10, 10а, 12, 12/1, 12а, 12в, 14, 14а, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26б, 28/3, 28б, 30/1, 30/2, 32.
- Врубовая, 2/4, 4, 4/1, 17, 17а, 34/23.
Администрация города сообщает, что работы по восстановлению горячего водоснабжения ведутся в установленные регламентные сроки. Ситуация находится под особым контролем городских властей.