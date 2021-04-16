Из-за плохих дорог в Ростове водители стали ездить по тротуарам
В Ростове-на-Дону из-за плохого состояния дорог водители автомобилей стали ездить по тротуарам. Очевидцы записали видео с нарушителем и выложили в социальную сеть 20 апреля.
По словам местных жителей, проезжая часть на Военведе оставляет желать лучшего. Дороги превратились в настоящие катакомбы. В связи с тем, что по ямам невозможно проехать, водители перебрались на пешеходные зоны.
- Они просто снижают скорость до 20 километров в час и включают «аварийку», - сообщила возмущённая женщина-пешеход.
Судя по кадрам, водитель «Шевроле» на включённых огнях вывернул с дворовой территории и поехал мимо местных киосков.
Согласно правилам дорожного движения 2021 года, за езду по тротуарам водителям грозит штраф в размере двух тысяч рублей.