Из-за перекрытых трасс в Ростовской области могут возникнуть перебои с кислородом в больницах

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В Ростовской области из-за непогоды могут возникнуть перебои с кислородом. Такие проблемы появятся, если запасы жизненнонеобходимого газа закончатся раньше, чем откроют дороги. Об этом вскользь упомянули на заседании оперштаба в связи с ухудшением ситуаций на дорогах и погодных условий 28 декабря.Перед началом совещания чиновники обсуждали перекрытый участок трассы М-4-«Дон» на въезде в Новочеркасск. Из-за непредвиденной ситуации на дорогах пришлось звонить прямо перед заседанием и узнавать, хватит ли больницам запаса кислорода. Очевидно, в ближайшее время в медучреждениях ожидаются поставки, которые придется перенести.Причиной перекрытой автодороги стала авария двух большегрузов. Проезд закрыли, пока специалисты ликвидируют последствия ДТП. Кроме того, из-за массовой аварии под Новошахтинском часть транзитного транспорта направилась в объезд пробки - через Новочеркасск.Во время самого заседания начальник департамента здравоохранения Ростова Сергей Мясников прокомментировал ситуацию с кислородом. По его словам, резервы есть. В ЦГБ кислорода хватит на трое суток, в горбольнице №4 - на сутки, во всех остальных медучреждениях - на двое. В крайнем случая запасы можно будет перераспределить по необходимости.