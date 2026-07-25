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Из-за перебои с электричеством центр Ростова остался без воды

Из-за перебои с электричеством центр Ростова остался без воды
Из-за перебои с электричеством центр Ростова остался без воды. Коммунальные аварии произошли после непогоды 25 июля.

В донской столице в течение дня разыгралась непогода: сильный ветер и ливень привели к отключению электроэнергии. Из-за этого перестали работать насосные станции, и часть жителей Кировского района осталась без воды.

Проблемы с водоснабжением коснулись таких улиц, как Тельмана, Большая Садовая, Кировский проспект и улица Города Волос. В результате многие заведения общественного питания в центре города были вынуждены закрыться.

Напомним, что ростовский водоканал сообщал о возможных перебоях с электроэнергией и как результат с подачей воды. Проблемы коснулись как Ростова так и Батайска.
Фото: Дондей
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