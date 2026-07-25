Из-за отключения электроснабжения на железной дороге в Ростове задержали десять поездов

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Стали известны причины массовых задержек поездов в Ростове. Подробности сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.Вечером 25 июля на донскую столицу обрушились сильный ливень и ураганный ветер. Непогода привела к отключению электроснабжения на железной дороге, из-за чего были задержаны десять поездов.В числе задержанных оказались поезда № 808 Ростов — Аэропорт Сочи, № 240 Ростов — Дербент, № 8 Санкт-Петербург — Керчь, № 218 Москва — Анапа, № 156 Москва — Анапа, № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 38 Нижний Новгород — Сириус, а также пригородные поезда № 6082 Ростов — Таганрог, № 6027 Азов — Ростов и № 6758 Ростов — Степная.В СКЖД сообщили, что железнодорожники завершают восстановительные работы. Напряжение в контактную сеть уже подано.