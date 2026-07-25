Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за отключения электроснабжения на железной дороге в Ростове задержали десять поездов

Из-за отключения электроснабжения на железной дороге в Ростове задержали десять поездов
Стали известны причины массовых задержек поездов в Ростове. Подробности сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

Вечером 25 июля на донскую столицу обрушились сильный ливень и ураганный ветер. Непогода привела к отключению электроснабжения на железной дороге, из-за чего были задержаны десять поездов.

В числе задержанных оказались поезда № 808 Ростов — Аэропорт Сочи, № 240 Ростов — Дербент, № 8 Санкт-Петербург — Керчь, № 218 Москва — Анапа, № 156 Москва — Анапа, № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 38 Нижний Новгород — Сириус, а также пригородные поезда № 6082 Ростов — Таганрог, № 6027 Азов — Ростов и № 6758 Ростов — Степная.

В СКЖД сообщили, что железнодорожники завершают восстановительные работы. Напряжение в контактную сеть уже подано.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика