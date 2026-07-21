Из-за очередей на АЗС в Ростове два трамвайных маршрута изменили схему движения

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Ранее жители Ростова-на-Дону жаловались на нерегулярную работу трамвайных маршрутов №№ 4, 10. В последние несколько недель единицы техники по данному направлению совсем выбились из графика, в некоторых случаях исчезали с линии. По данным редакции DonDay со ссылкой на перевозчика МУП «РТК», причин проблемы несколько.Первая — нехватка водительского состава, вторая — очереди за бензином. На перекрёстке 14-й Линии и проспекта Шолохова собираются десятки авто, занимающие трамвайные пути в крайней полосе, что перекрывает движение единицам техники. Для решения проблемы МУП «РТК» вынужденно изменяло схемы движения трамваев маршрутов №№ 4, 10 до разворотного кольца ул. Текучева/пер. Нахичеванский.Как отметили местные власти, за недовыпуск единиц техники на линию на маршрутах №№ 4, 10 в отношении перевозчика МУП «РТК» применяются штрафные санкции в рамках муниципального контракта.