Из-за непотушенной сигареты в Волгодонске эвакуировали многоэтажку

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области понадобилась эвакуация многоэтажного дома из-за окурка. ЧП случилось утром 15 августа на улице Ленина, 100.Житель одной из квартир вышел покурить на лестничную площадку. Затем он бросил тлеющий окурок в мусоропровод. Пламя в считанные минуты охватило бытовые отходы. Несколько этажей заволокло дымом. Кто-то из жильцов вызвал спасателей. Люди выбежали из квартир на улицу.— На место направили девять человек на трех спецмашинах, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Пожар ликвидировали на площади двух квадратных метров.К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Число эвакуированных составило восемь человек.