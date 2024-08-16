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Из-за непотушенной сигареты в Волгодонске эвакуировали многоэтажку

Из-за непотушенной сигареты в Волгодонске эвакуировали многоэтажку
В городе Волгодонске Ростовской области понадобилась эвакуация многоэтажного дома из-за окурка. ЧП случилось утром 15 августа на улице Ленина, 100.

Житель одной из квартир вышел покурить на лестничную площадку. Затем он бросил тлеющий окурок в мусоропровод. Пламя в считанные минуты охватило бытовые отходы. Несколько этажей заволокло дымом. Кто-то из жильцов вызвал спасателей. Люди выбежали из квартир на улицу.

— На место направили девять человек на трех спецмашинах, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Пожар ликвидировали на площади двух квадратных метров.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Число эвакуированных составило восемь человек.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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