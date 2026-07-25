Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются поезда

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В Ростовской области после сильного ливня и шквалистого ветра начались массовые задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.По состоянию на вечер задерживаются как минимум семь составов. Поезд №6155 Ростов — Лихая отправился с опозданием на 14 минут, №6030 Ростов — Азов задерживается на 2 часа 30 минут, а №6029 Азов — Ростов — на два часа.Кроме того, поезд №6364/6158 Кутейниково — Ростов отправился со станции Лесостепь с задержкой на 30 минут. Поезд №6362 Глубокая — Лихая прибыл на станцию Лихая с опозданием на 40 минут, а состав №6511 Таганрог — Ростов был задержан на станции Хапры на 1 час 10 минут.В СКППК отметили, что информация о задержках продолжает обновляться.Напомним, вечером 25 июля на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Непогода привела к подтоплению улиц, падению десятков деревьев и работе экстренных служб в усиленном режиме.