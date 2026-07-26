Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 27 пассажирских поездов
В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются 27 пассажирских поездов. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
В Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств, регулирующих движение поездов. В результате составы отстают от графика на время от 30 минут до четырех часов.
Задерживаются поезда:
– № 233 Новороссийск — Москва;
– № 155 Анапа — Москва;
– № 479 Сухум — Санкт-Петербург;
– № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;
– № 197 Адлер — Москва;
– № 240 Ростов — Дербент;
– № 808 Ростов — аэропорт Сочи;
– № 240 Ростов — Дербент;
– № 304 Москва — Сухум;
– № 360 Калининград — Адлер;
– № 146 Москва — Назрань;
– № 34 Москва — Владикавказ;
– № 578 Челябинск — Сириус;
– № 8 Санкт-Петербург — Керчь;
– № 154 Москва — Ростов;
– № 504 Уфа — Анапа;
– № 548 Белгород — Сириус;
– № 218 Москва — Анапа;
– № 156 Москва — Анапа;
– № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
– № 110 Москва — Анапа;
– № 38 Нижний Новгород — Сириус;
– № 126 Москва — Новороссийск;
– № 490 Минск — Анапа;
– № 36 Санкт-Петербург — Адлер;
– № 180 Санкт-Петербург — Керчь;
– № 290 Екатеринбург — Анапа.
В СКЖД добавили, что восстановительные работы продолжаются. Железнодорожники предпринимают все необходимое, чтобы сократить отставание поездов от расписания.