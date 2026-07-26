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Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 27 пассажирских поездов

Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 27 пассажирских поездов
В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются 27 пассажирских поездов. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств, регулирующих движение поездов. В результате составы отстают от графика на время от 30 минут до четырех часов.

Задерживаются поезда:

– № 233 Новороссийск — Москва;

– № 155 Анапа — Москва;

– № 479 Сухум — Санкт-Петербург;

– № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;

– № 197 Адлер — Москва;

– № 240 Ростов — Дербент;

– № 808 Ростов — аэропорт Сочи;

– № 240 Ростов — Дербент;

– № 304 Москва — Сухум;

– № 360 Калининград — Адлер;

– № 146 Москва — Назрань;

– № 34 Москва — Владикавказ;

– № 578 Челябинск — Сириус;

– № 8 Санкт-Петербург — Керчь;

– № 154 Москва — Ростов;

– № 504 Уфа — Анапа;

– № 548 Белгород — Сириус;

– № 218 Москва — Анапа;

– № 156 Москва — Анапа;

– № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;

– № 110 Москва — Анапа;

– № 38 Нижний Новгород — Сириус;

– № 126 Москва — Новороссийск;

– № 490 Минск — Анапа;

– № 36 Санкт-Петербург — Адлер;

– № 180 Санкт-Петербург — Керчь;

– № 290 Екатеринбург — Анапа.

В СКЖД добавили, что восстановительные работы продолжаются. Железнодорожники предпринимают все необходимое, чтобы сократить отставание поездов от расписания.
Фото: РЖД
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