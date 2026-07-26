Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 27 пассажирских поездов

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В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются 27 пассажирских поездов. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.В Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств, регулирующих движение поездов. В результате составы отстают от графика на время от 30 минут до четырех часов.Задерживаются поезда:– № 233 Новороссийск — Москва;– № 155 Анапа — Москва;– № 479 Сухум — Санкт-Петербург;– № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;– № 197 Адлер — Москва;– № 240 Ростов — Дербент;– № 808 Ростов — аэропорт Сочи;– № 240 Ростов — Дербент;– № 304 Москва — Сухум;– № 360 Калининград — Адлер;– № 146 Москва — Назрань;– № 34 Москва — Владикавказ;– № 578 Челябинск — Сириус;– № 8 Санкт-Петербург — Керчь;– № 154 Москва — Ростов;– № 504 Уфа — Анапа;– № 548 Белгород — Сириус;– № 218 Москва — Анапа;– № 156 Москва — Анапа;– № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;– № 110 Москва — Анапа;– № 38 Нижний Новгород — Сириус;– № 126 Москва — Новороссийск;– № 490 Минск — Анапа;– № 36 Санкт-Петербург — Адлер;– № 180 Санкт-Петербург — Керчь;– № 290 Екатеринбург — Анапа.В СКЖД добавили, что восстановительные работы продолжаются. Железнодорожники предпринимают все необходимое, чтобы сократить отставание поездов от расписания.