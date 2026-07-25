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Из-за непогоды в Ростове упало 172 дерева

Из-за непогоды в Ростове упало 172 дерева
В Ростове продолжают устранять последствия сильной непогоды. По данным главы города Александра Скрябина, из-за ливня и сильного ветра в донской столице упало 172 дерева.

К ликвидации последствий привлечена 21 бригада, которая работает с использованием специализированной техники.

По словам Александра Скрябина, за время непогоды в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112» поступило около 20 тысяч обращений от жителей. Кроме того, в работах задействованы шесть расчетов городской поисково-спасательной службы и два расчета областной спасательной службы.

Все службы продолжат устранять последствия стихии и в ночное время. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома, ограничить выходы на улицу и соблюдать меры личной безопасности.
Фото: Александр Скрябин
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