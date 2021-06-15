Из-за ливня в Ростове в Халтуринском перекрыли движение

Обильные дожди в Ростове повредили часть дорожного покрытия в переулке Халтуринском. ЧП случилось утром 17 июня. Из-за этого сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу на участке от улицы Пушкинской до Большой Садовой.Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда, чтобы не стоять в пробках. Заторы образовались по всему городу. В частности, движение затруднено на улицах Красноармейской, Вятской, Немировича-Данченко, Вавилова, а также на Буденновском и Богатяновском Спуске.Машины едут со скоростью 3-5 километров в час. Во время непогоды рекомендуется оставаться по возможности дома. Дожди обещают в течение всего дня.