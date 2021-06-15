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Из-за ливня в Ростове в Халтуринском перекрыли движение

Из-за ливня в Ростове в Халтуринском перекрыли движение
Обильные дожди в Ростове повредили часть дорожного покрытия в переулке Халтуринском. ЧП случилось утром 17 июня. Из-за этого сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу на участке от улицы Пушкинской до Большой Садовой.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда, чтобы не стоять в пробках. Заторы образовались по всему городу. В частности, движение затруднено на улицах Красноармейской, Вятской, Немировича-Данченко, Вавилова, а также на Буденновском и Богатяновском Спуске.

Машины едут со скоростью 3-5 километров в час. Во время непогоды рекомендуется оставаться по возможности дома. Дожди обещают в течение всего дня.

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