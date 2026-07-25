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Из-за ливня ростовчане столкнулись с проблемами при заказе еды

Из-за ливня ростовчане столкнулись с проблемами при заказе еды
Сильный ливень и шквалистый ветер, обрушившиеся на Ростов вечером 25 июля, привели к серьезным последствиям. В городе оказались подтоплены улицы, были повалены десятки деревьев, а в нескольких районах пропали электричество и вода.

Оставшись без привычных коммунальных услуг, многие жители решили воспользоваться доставкой готовой еды. Однако сделать это смогли не все.

Некоторые сервисы временно перестали принимать новые заказы. В одном из приложений пользователи увидели сообщение: «Пока не принимаем новые заказы. Скоро вернемся».

Другие компании предупредили клиентов, что из-за непогоды время ожидания курьера может значительно увеличиться. При этом бесплатная доставка действует при заказе от двух тысяч рублей.
Фото: Скриншот
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