Из-за ливня ростовчане столкнулись с проблемами при заказе еды

Фото: Скриншот

Сильный ливень и шквалистый ветер, обрушившиеся на Ростов вечером 25 июля, привели к серьезным последствиям. В городе оказались подтоплены улицы, были повалены десятки деревьев, а в нескольких районах пропали электричество и вода.Оставшись без привычных коммунальных услуг, многие жители решили воспользоваться доставкой готовой еды. Однако сделать это смогли не все.Некоторые сервисы временно перестали принимать новые заказы. В одном из приложений пользователи увидели сообщение: «Пока не принимаем новые заказы. Скоро вернемся».Другие компании предупредили клиентов, что из-за непогоды время ожидания курьера может значительно увеличиться. При этом бесплатная доставка действует при заказе от двух тысяч рублей.