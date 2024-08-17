Из-за футбольного мачта 17 августа в Ростове запустят дополнительные автобусы

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В день футбольного мачта, 17 августа между «Ростовом» и «Оренбургом» пустят дополнительные автобусные маршруты. Об этом сообщили на сайте городской администрации.Это касается автобусов № 8, 49, 65А, 75. На них болельщики двух команд смогут приехать к стадиону. «Аллея «Ростов Арена» станет конечной остановкой.Начало игры в 19:30, поэтому с 18:00 продлят транспорт, выполняющий маршруты № 1, 1А, 35, 42, 58, 78, 83. До 22:30 общественный транспорт будет приезжать к торгово-развлекательному центру «Мегамаг».