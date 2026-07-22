Фото: ХК Ростов

Из-за финансовых проблем ХК «Ростов» пропустит новый сезон ВХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской хоккейной лиги.Как пояснили в лиге, у донской команды изменился источник финансирования. Поэтому клуб не может гарантировать наличие средств. Ранее пресс-служба «Ростова» сообщала о финансовых проблемах и выбывании из турнира.Но ближе к лету стало известно, что клубу выделили средства из бюджета области. Кроме того, ВХЛ утвердила список команд-участников, туда вошел «Ростов».Но в последний момент клуб заявил о своей финансовой нестабильности. Что будет дальше с хоккейной командой Ростова, пока не известно. Скорее всего, «Ростов» ждет лига третьего уровня в российской хоккейной пирамиде, находится ниже ВХЛ и КХЛ.