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Из-за ДТП водовоза с кроссовером под Ростовом появилась гигантская пробка

Из-за ДТП водовоза с кроссовером под Ростовом появилась гигантская пробка
Из-за аварии водовоза с кроссовером под Ростовом растянулась огромная пробка. Авария произошла 7 декабря около 10:30 на Восточном шоссе - в районе 5-1 улицы.

По словам очевидцев, водитель иномарки «Ленд Ровер» на высокой скорости врезался в водовозку. Обе машины от удара развернуло посреди дороги. Транспорт перекрыл сразу две полосы движения.

Протяженность затора составляет более четырех километров. Пробка берет начало от Авиагородка и тянется до Соленого озера, в районе дорожной развязки.
Фото: соцсети.
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