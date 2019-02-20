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Из Владикавказа в Ростов откроют прямые рейсы

Из Владикавказа в Ростов откроют прямые рейсы
Международный аэропорт Владикавказ расширяет свою географию. Одним из первых направлений станет Ростов-на-Дону. Об этом рассказали в правительстве Республики Северная Осетия 22 февраля.

В ближайшие годы в республике планируют расширить сеть воздушных пассажирских перевозок.
- Северная Осетия выделила из регионального бюджета 12 млн рублей в качестве субсидий для организаций новых маршрутов, и первый из них – это полеты в Ростов-на-Дону, - сообщил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. - Предоставляемая дотация позволит сделать цену на авиабилеты доступной для населения.

Рейсы собирается запустить авиакомпания «Азимут».

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