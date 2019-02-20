Из Владикавказа в Ростов откроют прямые рейсы



Международный аэропорт Владикавказ расширяет свою географию. Одним из первых направлений станет Ростов-на-Дону. Об этом рассказали в правительстве Республики Северная Осетия 22 февраля.



В ближайшие годы в республике планируют расширить сеть воздушных пассажирских перевозок.

- Северная Осетия выделила из регионального бюджета 12 млн рублей в качестве субсидий для организаций новых маршрутов, и первый из них – это полеты в Ростов-на-Дону, - сообщил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. - Предоставляемая дотация позволит сделать цену на авиабилеты доступной для населения.



Рейсы собирается запустить авиакомпания «Азимут».