Из тюрьмы вышел бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер

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Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер вышел на свободу. По данным издания Donday, информацию об освобождении подтвердил собственный источник.Андрей Майер руководил министерством ЖКХ региона в 2016–2020 годах. В этот период в области стартовала «мусорная» реформа, а также шло благоустройство городских территорий в рамках федеральной программы. Однако в памяти жителей и в новостной повестке он остался, скорее, из‑за громких скандалов и судебных разбирательств, а не из‑за реализованных проектов.В 2020 году Майера задержали: его подозревали в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагало, что чиновник незаконно направил бюджетные средства на благоустройство парка «Вересаево» в Ростове‑на‑Дону и парка в Зверево — хотя работы должны были выполнить за внебюджетные деньги. В итоге из казны потратили десятки миллионов рублей. В 2023 году против него возбудили ещё одно уголовное дело, связанное с нарушениями при реализации госпрограмм.Сам Майер частично признал вину: по его словам, в его действиях могла присутствовать халатность, но не умысел. Защита настаивала, что все парки, фигурировавшие в деле, были построены и функционируют, а бюджетные деньги дошли до адресатов — никаких хищений не было.21 апреля 2025 года Кировский районный суд Ростова‑на‑Дону вынес окончательный приговор: с учётом предыдущей судимости Майера приговорили к 6 годам и 8 месяцам в колонии общего режима. При этом в срок зачли время, которое он провёл под стражей и под домашним арестом — с декабря 2020-го по апрель 2025 года.Учитывая, что ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение трёх лет, его визит в правительство региона, скорее всего, был связан с личными вопросами.