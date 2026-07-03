Из тюрьмы вышел бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер
Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер вышел на свободу. По данным издания Donday, информацию об освобождении подтвердил собственный источник.
Причем Андрея Майера видели в здании правительства Ростовской области — на месте своей прежней работы. Очевидцы отмечают, что бывший министр заметно изменился — в частности, сильно похудел.
Андрей Майер руководил министерством ЖКХ региона в 2016–2020 годах. В этот период в области стартовала «мусорная» реформа, а также шло благоустройство городских территорий в рамках федеральной программы. Однако в памяти жителей и в новостной повестке он остался, скорее, из‑за громких скандалов и судебных разбирательств, а не из‑за реализованных проектов.
В 2020 году Майера задержали: его подозревали в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагало, что чиновник незаконно направил бюджетные средства на благоустройство парка «Вересаево» в Ростове‑на‑Дону и парка в Зверево — хотя работы должны были выполнить за внебюджетные деньги. В итоге из казны потратили десятки миллионов рублей. В 2023 году против него возбудили ещё одно уголовное дело, связанное с нарушениями при реализации госпрограмм.
Сам Майер частично признал вину: по его словам, в его действиях могла присутствовать халатность, но не умысел. Защита настаивала, что все парки, фигурировавшие в деле, были построены и функционируют, а бюджетные деньги дошли до адресатов — никаких хищений не было.
21 апреля 2025 года Кировский районный суд Ростова‑на‑Дону вынес окончательный приговор: с учётом предыдущей судимости Майера приговорили к 6 годам и 8 месяцам в колонии общего режима. При этом в срок зачли время, которое он провёл под стражей и под домашним арестом — с декабря 2020-го по апрель 2025 года.
Учитывая, что ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение трёх лет, его визит в правительство региона, скорее всего, был связан с личными вопросами.