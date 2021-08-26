Из сальского карьера смерти извлекли останки 20 детей

Из сальского карьера смерти поисковики объединения «Миус-Фронт» извлекли останки уже 20 детей. Они были зверски убиты фашистами в период оккупации Сальска во время ВОВ. Возраст умерших малышей - от одного года до десяти лет.- У большинства смерть наступила от ударов по голове сапогом, кулаком, а возможно, что детские головки разбивали о засохшую глину карьера. Мы раньше с таким не сталкивались, - пишут поисковики в социальных сетях.Работы в карьере бывшего кирпичного завода не прекращают и будут вести до поздней осени, пока позволяют погодные условия. Регулярно в поисковые отряды прибывают десятки добровольцев, которые помогают вести раскопки в этой экспедиции без срока давности. Помимо человеческих останков, они находят различные предметы, чаще всего это бывают нательные кресты.