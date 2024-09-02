Из Ростовской области в Курскую отправили очередную партию гуманитарной помощи

Фото: правительство Ростовской области.

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Ростовской области в Курскую. Ежедневно на едином складе гумпомощи в донской столице юридические лица доставляют предметы первой необходимости. В свою очередь, волонтеры занимаются сбором и сортировкой наборов.1 сентября в Курскую область снова направили партию гумгруза. Для жителей приготовили все необходимое: средства личной гигиены, детские товары, медикаменты, продукты питания, спальные принадлежности, а также канцелярские наборы. Доставляют груз спасатели регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.- Региональные и муниципальные штабы #МЫВМЕСТЕ отправляют гуманитарный груз в Курскую область с самого начала обострения ситуации. 1 сентября мы вместе с волонтерами поработали на едином складе и погрузили 10 тонн гумпомощи для отправки курянам, – прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.В рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ и при поддержке Российского союза спасателей из Ростовской области отправили уже больше 113 тонн гуманитарной помощи.Около 25 волонтеров каждый день трудятся на складе. В их числе – представители муниципальных и регионального штабов #МЫВМЕСТЕ Ростовской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Народного фронта Ростовской области, общественных движений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы», «Молодой гвардии "Единой России"», корпоративные волонтеры Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», а также добровольцы из других организаций.Напомним, что с 6 августа этого года в приграничных районах Курской области сохраняется напряженная обстановка. После случившегося в Ростовской области заработали точки сбора гумпомощи в 55 муниципальных штабах #МЫВМЕСТЕ.Любой житель также может посодействовать в помощи. Принести предметы первой необходимости нужно в штаб. Узнать его адрес и график работы можно по номеру: +7 (863) 285-04-21.В Ростове сбором гумпомощи занимаются:- для юрлиц (организаций) – улица Шаповалова, 2, время приема – с 10:00 до 16:00;- для физлиц – улица Нижнебульварная, 6 (Донской волонтерский центр), время приема – с 09:00 до 18:00.