Из ростовского аэропорта в Турцию вылетели самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров

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Из аэропорта Ростова вылетели два самолета-амфибии для тушенияДва самолета-амфибии вылетели из ростовского аэропорта в Турецкую Республику для тушения лесных пожаров. Об этом 18 июля сообщили в МЧС РФ.На помощь направили судна Бе-200. Силы брошены на тушение огня в провинции Мугла и Измир. Судна оснащены специальными тепловизорами, которые позволяют найти очаги возгорания через инфракрасный диапазон.Всего зафиксировано 19 очагов возгорания в разных районах страны. Сложнее всего обстановка в провинциях Хатай, Чанаккале и Мерсин. Людей оттуда эвакуируют в другие районы.Причиной природного ЧП стала чрезвычайно жаркая засушливая погода. Крупные пожары стали полыхать один за другим сразу в нескольких городах Турции. Ситуацию усугубляет сильный ветер, который раздувает пламя на еще большую территорию.