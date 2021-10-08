Из Ростова запустили прямые авиарейсы в Доминиканскую республику

Из ростовского аэропорта Платов запустили прямые авиарейсы в Доминиканскую республику. Об этом сообщили в пресс-службе донского аэровокзала.Первый самолет, следующий на известный курорт Карибского моря, отправился из Ростова в Пунту-Кану в воскресенье, 10 октября. На борту находились 525 пассажиров, среди которых были дети, которым не исполнилось еще и года. Беспосадочный трансатлантический перелет выполняется на дальнемагистральном лайнере «Боинг-777-300ER».Отправиться в Доминикану из донской столицы можно будет один раз в 12 дней. Самолет поднимается в воздух в 22:00, а прилетает в 4:00.Отметим, что ограничений на въезд, связанных с коронавирусной инфекцией, в Доминиканской республике не установлено. Однако пассажиры с симптомами ОРВИ в аэропорту по прилете обязаны сдать ПЦР-тест.