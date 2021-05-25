Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова в Санкт-Петербург откроют дополнительные авиарейсы

Из Ростова в Санкт-Петербург откроют дополнительные авиарейсы
В ростовском аэропорту Платове откроют дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург. Самолеты начнут курсировать с 7 июня.

Новый рейс запланирован по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Из Санкт-Петербурга в Ростов можно будет улететь в 16:15. Авиасудно приземлится в донской столице в 18:45. Обратный рейс - Ростов-Санкт-Петербург, - отправится в 19:45. Посадка запланирована на 22:20 в аэропорту Пулково.

Авиаперевозчиком выступит авиакомпания «Россия». Как сообщили в пресс-службе роствоского аэропорта, новые рейсы ввели из-за приближающегося сезона отпусков.

Фото: РБК.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.