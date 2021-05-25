Из Ростова в Санкт-Петербург откроют дополнительные авиарейсы

В ростовском аэропорту Платове откроют дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург. Самолеты начнут курсировать с 7 июня.Новый рейс запланирован по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Из Санкт-Петербурга в Ростов можно будет улететь в 16:15. Авиасудно приземлится в донской столице в 18:45. Обратный рейс - Ростов-Санкт-Петербург, - отправится в 19:45. Посадка запланирована на 22:20 в аэропорту Пулково.Авиаперевозчиком выступит авиакомпания «Россия». Как сообщили в пресс-службе роствоского аэропорта, новые рейсы ввели из-за приближающегося сезона отпусков.