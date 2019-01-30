Из Ростова в Калининград откроют прямые рейсы



Фото: Newsdelo.com

Весной из Ростова можно будет улететь в Калининград. Прямые рейсы открывает авиакомпания «Азимут».



В приморский город самолёты из Платова будут летать дважды в неделю – по средам и воскресеньям. По предварительному расписанию из донской столицы вылет назначен на 10 часов утра, прибытие в Калининград - в 13:25 по местному времени (отстаёт от московского на час). Обратный вылет - в 14:10, прилёт в Ростов - в 19:45.



Полёт будет выполняться с промежуточной посадкой в Калуге. Таким образом, будет возобновлено ещё одно направление Ростов – Калуга.



Начало полётов запланировано на 31 марта. Билеты пока не продаются.



Добавим, что Калининград — центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром России. Город расположен при впадении реки Преголи в Калининградский залив. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота ВМФ России.



Недалеко от города, в посёлке Янтарном, находится крупнейшее из разведанных месторождение балтийского самоцвета — более 90 % мировых запасов.