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Из Ростова в Калининград откроют прямые рейсы

Из Ростова в Калининград откроют прямые рейсы
Фото: Newsdelo.com
Весной из Ростова можно будет улететь в Калининград. Прямые рейсы открывает авиакомпания «Азимут».

В приморский город самолёты из Платова будут летать дважды в неделю – по средам и воскресеньям. По предварительному расписанию из донской столицы вылет назначен на 10 часов утра, прибытие в Калининград - в 13:25 по местному времени (отстаёт от московского на час). Обратный вылет - в 14:10, прилёт в Ростов - в 19:45.

Полёт будет выполняться с промежуточной посадкой в Калуге. Таким образом, будет возобновлено ещё одно направление Ростов – Калуга.

Начало полётов запланировано на 31 марта. Билеты пока не продаются.

Добавим, что Калининград — центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром России. Город расположен при впадении реки Преголи в Калининградский залив. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота ВМФ России.

Недалеко от города, в посёлке Янтарном, находится крупнейшее из разведанных месторождение балтийского самоцвета — более 90 % мировых запасов.

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