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Из Ростова приостановят рейс в Екатеринбург

Из Ростова приостановят рейс в Екатеринбург

Рейс Ростов - Екатеринбург авиакомпании «Победа» приостановят. Причиной отмены стала смена сезонной программы. Об этом 21 марта сообщил «Ростов-транспорт».

На летнее время компания перераспределяет рейсы, увеличивая количество самолётов на курортных направлениях.

Улететь в Екатеринбург из Ростова в это время можно будет рейсами авиакомпании NordStar. Полёты осуществляются два раза в неделю. До Екатеринбурга можно приобрести билеты на рейс Ростов — Норильск.

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