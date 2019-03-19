Из Ростова приостановят рейс в Екатеринбург





Рейс Ростов - Екатеринбург авиакомпании «Победа» приостановят. Причиной отмены стала смена сезонной программы. Об этом 21 марта сообщил «Ростов-транспорт».



На летнее время компания перераспределяет рейсы, увеличивая количество самолётов на курортных направлениях.



Улететь в Екатеринбург из Ростова в это время можно будет рейсами авиакомпании NordStar. Полёты осуществляются два раза в неделю. До Екатеринбурга можно приобрести билеты на рейс Ростов — Норильск.