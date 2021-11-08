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Из Ростова открыли прямые авиарейсы в египетский город-курорт

Из Ростова открыли прямые авиарейсы в египетский город-курорт
Ростов-на-Дону связали прямым авиасообщением с египетским курортным городом Шарм-эль-Шейх. О новом рейсе рассказали в пресс-службе аэропорта Платов.

Отправиться на побережье Красного моря теперь можно и каждую субботу. Авиарейсы обслуживает международная компания AlMarsia Universal Airlines.

Самолет Boeing 737-400 вылетает из Шарм-эль-Шейх в 7 часов. Ровно в полдень воздушное судно приземляется в Ростове. Обратно лайнер отправляется в 13:30. В 16:15 самолет возвращается в аэрогавань курортного городка в Египте. Время указано местное для каждого аэропорта. Стоимость билетов экономкласса составляет около 21 тысячи рублей.

Всего в расписании Платова стоят рейсы девяти российских и зарубежных авиакомпаний на курорты Красного моря.
Фото: cdn.planespotters.net.
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