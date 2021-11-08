Из Ростова открыли прямые авиарейсы в египетский город-курорт

Фото: cdn.planespotters.net.

Ростов-на-Дону связали прямым авиасообщением с египетским курортным городом Шарм-эль-Шейх. О новом рейсе рассказали в пресс-службе аэропорта Платов.Отправиться на побережье Красного моря теперь можно и каждую субботу. Авиарейсы обслуживает международная компания AlMarsia Universal Airlines.Самолет Boeing 737-400 вылетает из Шарм-эль-Шейх в 7 часов. Ровно в полдень воздушное судно приземляется в Ростове. Обратно лайнер отправляется в 13:30. В 16:15 самолет возвращается в аэрогавань курортного городка в Египте. Время указано местное для каждого аэропорта. Стоимость билетов экономкласса составляет около 21 тысячи рублей.Всего в расписании Платова стоят рейсы девяти российских и зарубежных авиакомпаний на курорты Красного моря.