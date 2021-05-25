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Из Ростова открыли авиарейс в столицу Азербайджана

Из Ростова открыли авиарейс в столицу Азербайджана
В аэропорту Платове открыли авиарейс Ростов-Баку. Первые самолеты отправятся в столицу Азербайджана с 27 мая. Из донской столицы авиасудно вылетело в 13:15, а в 16:10 по местному времени приземлилось в Баку (15:10 по московскому времени). Время в пути составило менее двух часов. Обратно рейс отправился в 17:15 (16:15 - по московскому времени), а в 18:20 самолет уже приземлится в Платове.

С 31 мая самолеты будут курсировать по понедельникам. Вылет из ростовского аэропорта запланирован на 12 часов. Через два часа авиасудно прибудет в аэропорт имени Гейдара. В 16:30 (15:30 по московскому времени) самолет отправится в Ростов-на-Дону. Он приземлится в 17:35.

Перевозчиком выступает авиакомпания «Нордвайнд» совместно с красноярской «ПегасФлай». Рейсы выполняют воздушные суда Embraer-190.

Фото: Biletik.aero.

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