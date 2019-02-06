Из реки Ростовской области достали выброшенные церковные кресты: видео



В Белокалитвинском районе Ростовской области неизвестные выбросили в реку Лихая церковные кресты. Христианскую атрибутику выловили из воды в хуторе Богураев 8 февраля.



По информации Donday.ru, помимо крестов в Лихой плавала поминальная атрибутика. В 2017 году из Коксового храма была совершена кража. Следователи отметили, что эти два события могу быть связаны.



Чтобы достать предметы, привлекался сотрудник спасательного подразделения.



