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Из озера в Ростовской области вытащили труп пропавшего мужчины

Из озера в Ростовской области вытащили труп пропавшего мужчины
В Ростовской области завершились поиски 41-летнего мужчины из Октябрьского района. Тело Виктора Королькова достали из озера в хуторе Ильичёвка.

Именно рядом с этим озером местного жителя видели последний раз, 22 ноября. С тех пор он не выходил на связь и не возвращался домой. Обеспокоенные родные стали распространять в соцсетях ориентировку на пропавшего. Затем написали заявление в полицию. Брат Виктора обнаружил его вещи недалеко от озера. Он сообщил о находке правоохранителям, и те направили водолазов.

Как сообщает издание КВУ, тело Виктора Королькова достали 28 ноября. Носила ли смерть криминальный характер, выясняют специалисты.
Фото: КВУ.
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