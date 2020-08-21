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Из Белокалитвинского городского суда ушел зампредседателя

Из Белокалитвинского городского суда ушел зампредседателя
В Белокалитвинском городском суде покинул пост заместитель председателя суда Александр Солошенко. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе суда.

Как стало известно, судья написал заявление по собственному желанию, а коллегия судей Ростовской области приняла решение удовлетворить его отставку.

Известно, что в области юриспруденции Солошенко работает более 20 лет. Будущий судья начал свою трудовую деятельность в отделении по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Морозовского райисполкома донского региона, после чего работал в различных судах Ростовской области.

Последним местом работы стал городской суд в Белой Калитве, где он был заместителем председателя.

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