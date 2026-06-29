Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из «Артека» в Крыму эвакуировали детей из Ростовской области

Из «Артека» в Крыму эвакуировали детей из Ростовской области


Детей из Ростовской области, поехавших в международный лагерь «Артек», вывезли с полуострова. Об этом 29 июня сообщили в региональном правительстве. Причиной стал режим чрезвычайной ситуации.

На полуострове фиксируют перебои с электричеством и ограничения на продажу топлива. 22 июня прием детей в лагеря приостановили. Запрет на бронирование и заезд групп действует до 1 сентября. с 26 июня в Крыму также ввели режим региональный ЧС.

На отдых на тот момент уже отправился 41 ребенок. Продолжать смену в текущей обстановке было бы небезопасно. Детей вывезли с территории центра. Некоторые из них поедут домой, другие же, чьи родители согласились, в лагеря Анапы.
фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика