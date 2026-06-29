Из «Артека» в Крыму эвакуировали детей из Ростовской области

фото: Правительство Ростовской области

Детей из Ростовской области, поехавших в международный лагерь «Артек», вывезли с полуострова. Об этом 29 июня сообщили в региональном правительстве. Причиной стал режим чрезвычайной ситуации.На полуострове фиксируют перебои с электричеством и ограничения на продажу топлива. 22 июня прием детей в лагеря приостановили. Запрет на бронирование и заезд групп действует до 1 сентября. с 26 июня в Крыму также ввели режим региональный ЧС.На отдых на тот момент уже отправился 41 ребенок. Продолжать смену в текущей обстановке было бы небезопасно. Детей вывезли с территории центра. Некоторые из них поедут домой, другие же, чьи родители согласились, в лагеря Анапы.