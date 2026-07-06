Иван Карпенко временно исполняет обязанности директора департамента экономики Ростова
В администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые перестановки в Департаменте экономики. В настоящее время исполняющим обязанности директора назначен Иван Карпенко, занимающий пост заместителя руководителя ведомства. Об этом порталу DonDay сообщили в департаменте.
Данное назначение стало вынужденной мерой после задержания 22 июня Дениса Полюбина, возглавлявшего Департамент экономики. Его подозревают в присвоении нескольких десятков миллионов рублей из бюджета города.
Денис Полюбин был назначен на должность директора в декабре прошлого года, проработав на этом посту чуть более полугода. Он сменил Екатерину Водолазкину, которая руководила департаментом с ноября 2022 года.
Денис Полюбин является уроженцем Ставрополя. Имеет два высших образования: юридическое (Ставропольский государственный университет, 2009) и экономическое (Ставропольский аграрный университет, 2013). До переезда в Ростов он занимал пост уполномоченного представителя губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании, а также работал в сфере продовольствия, возглавляя комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности.
Источник портала DonDay уточняет, что задержание Дениса Полюбина может быть связано с его предыдущей деятельностью в Ставропольском крае, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Примечательно, что на официальном сайте Департамента экономики Ростова-на-Дону Денис Полюбин по-прежнему указан в качестве действующего директора.