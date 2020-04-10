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Истребители и штурмовик выстроятся в цифру «75» в небе над Ростовом-на-Дону

Истребители и штурмовик выстроятся в цифру «75» в небе над Ростовом-на-Дону

В Ростове-на-Дону в этом году запланирован не только наземный, но и воздушный парад. В нём примут участие истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25СМ3 Южного военного округа.

Экипажи уже приступили к тренировкам. Лётчики отрабатывают групповые полёты и фигуры высшего пилотажа. Кульминацией пролёта авиации станет цифра «75», обозначающая 75-ю годовщину Победы, которую боевые машины выстроят в небе над донской столицей.
- Полёты выполняются на минимальных интервалах от 5 до 7 метров и дистанциях от 10 до 12 метров, при этом скорость летательных аппаратов составляет 500 км/ч, - рассказали в южном военном округе. - В зависимости от метеоусловий полёты проводятся на высотах от 300 до 900 метров.

В тренировках участвуют только лучшие лётчики, которые прошли отборочные мероприятия в своих воинских частях.

Всего в воздушном параде, который пройдёт над Театральной площадью 9 мая, примут участие 45 самолётов и вертолётов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. Как сообщалось ранее, в наземном параде будет участвовать новейшая техника, в том числе более 15 бронетранспортёров БТР-82АМ.

Напомним, несмотря на введённые ограничения и режим самоизоляции, в Ростовской области продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. На днях стало известно, что на гала-концерте в Ростове-на-Дону выступит Полина Гагарина. На визит певицы из городского бюджета потратят 5 миллионов рублей.

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