Истощенные и запертые в клетках медведи и олени ужаснули посетителей аквакомплекса в Ростове

Фото: DonDay

В Ростове изнеможденные животные служат развлечением в одном из развлекательных комплексов. Первый раз об этом заговорили в 2021 году. Спустя несколько лет ситуация никак не изменилась. Редакция DonDay съездила на место содержания животных.«Зооуголок» располагается по проспекту Малиновского, 17Ж. Рядом с ним – крупный аквакомплекс «Седьмое небо». Кроме медведей, там содержатся овцы, козы и даже олень. Рядом в пруду плавают утки. Пернатым повезло чуть больше, у них хотя бы есть свобода. А вот медведи в 30-градусную жару ходят кругами в клетке размером примерно 2Х2 метра.Из клетки несет зловонием. На одной из них – табличка с информацией, что животные спасены от хозяев, которые морили их голодом. При этом животных усыпят, если им не смогут найти новых владельцев. Чуть дальше от медведей – загон, в котором бегают несколько коз, баранов и самка оленя. Белые козы истощены голодом. А шерсть у баранов вся в клочьях и грязи. У оленя видны проплешины.В парке посетители могут увидеть ослабленных животных бесплатно. Одна из посетительниц с двумя детьми принесла медведям еду. Другие взрослые после посещения бассейна и отдыха посмотрели на бурых хищников.Животные, скорее, привлекают посетителей в бассейны рядом, вход в которые платный: 800 рублей с человека. Сотрудники аквакомплекса не смогли назвать того, кто ухаживает за животными.Вскоре к журналисту подошла управляющая гостиницей Наталья Седых и сказала, что съёмка ведётся незаконно. После этого двое мужчин выпустили овец и коз из загонов, и животные сразу начали жевать листья на деревьях.Редакция направила заснятые материалы ветеринару, чтобы получить комментарий о состоянии животных. Ветврач Маргарита Кузнецова подтвердила удручающее состояние животных:«Овцы и козы очень истощенные. Испытывают постоянный голод, поэтому все время ходят (ищут еду) и блеют. Состояние шерсти овцы говорит об отсутствии какого-либо ухода за животным. Самое тяжелое положение у самки оленя. Она слишком худая. Шерсть взъерошенная. Язык у животного вываливается из-за жажды, истощения и, возможно, неврологических заболеваний инвазионной (паразиты) или инфекционной природы.Жвачные животные высовывают язык из-за травм, закупорки пищевода, сильной интоксикации. По видео трудно сказать, в каком состоянии утки. Но условия их содержания ужасные. Хуже всего медведям. У них слишком маленький вольер. Животные ходят кругами – это реакция на сильный стресс, который они испытывают. Воды и еды я не увидела ни у кого. Обратила внимание на табличку, где написано, что животные подлежат усыплению, если им не найдётся дом. Но в России запрещено усыплять животных, за исключением случаев, когда к этому есть медицинские показания. Чтобы объективно оценить соответствие санитарным нормам условия содержания этих несчастных, нужно быть на месте. Но могу сказать чисто по-человечески: никаким гуманным нормам это не соответствует!»Вскоре на публикации в СМИ отреагировали в Минприроды Ростовской области: «Специалисты Минприроды направили информацию в компетентные органы, в том числе в Росприроднадзор, для рассмотрения и принятия мер…». Вот и весь ответ ведомства.