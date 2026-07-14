Исторический пивоваренный завод в Новочеркасске продают за 250 миллионов рублей

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Исторический пивоваренный завод «Южный пивовар» в Новочеркасске выставлен на продажу за 250 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже появилось на одной из популярных онлайн-платформ в начале июля.Кирпичное производственное здание, возведенное в 1904 году, продолжает функционировать и в настоящее время. На его территории располагаются помещения, которые сдаются в аренду различным организациям, включая рыбный магазин, автосервис, ресторан и сеть супермаркетов. Инфраструктура объекта также включает собственную котельную, подвал и канализационную систему.История завода неразрывно связана с семьей Базенер, австрийскими мастерами пивоварения, которые обосновались на Юге России. Новочеркасский завод принадлежал Оскару Базенеру, в то время как его брат Герман управлял аналогичным предприятием в Таганроге. Пиво, выпускаемое братьями О. и Г. Базенер, пользовалось заслуженной популярностью. Особую узнаваемость продукции придавали фирменные фарфоровые кувшины и стильные стеклянные бутылки объемом пол-литра, оснащенные уникальной многоразовой откидной фарфоровой пробкой и фирменной надписью «Пиво заводов братьев О. и Г. Базенер».Начало XX века стало периодом серьезных испытаний для предприятия. В 1916 году на фоне антинемецких настроений Герман Базенер был вынужден эмигрировать в Персию. Годы Гражданской войны привели к закрытию завода, который позднее был национализирован и претерпел реконструкцию. С 1929 по 1941 годы предприятие служило пивной базой для ростовского завода «Заря».Новая глава в истории завода началась в 1939 году с решения о его восстановлении. На реконструкцию, завершение которой планировалось к лету 1941 года, было выделено более 2 миллионов рублей. Тем не менее, несмотря на значительные инвестиции, полное восстановление и подготовка к запуску производства завершились только в начале февраля 1946 года.Таким образом, продаваемый объект представляет собой не только действующее предприятие, но и ценный исторический памятник, являющийся живым свидетельством богатой промышленной истории Новочеркасска.