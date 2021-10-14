Искусство чаепития: в Ростове проходит выставка самоваров

В особняке ростовского купца Федора Солодова в переулке Газетном, 47 проходит выставка самоваров и водонагревательных приборов «В зеркальном блеске самовара». На ней представлена лишь часть музейной коллекции, поскольку процесс реставрации этих предметов быта требует много сил и времени. Однако и доступных экспонатов хватит, чтобы прочувствовать культуру чаепития и атмосферу гостеприимства России прошлых веков.При входе в зал глаз мгновенно цепляет претенциозный, внушительных размеров граненый самовар-вазу. Он посеребрен, что является редкостью, ведь по обыкновению самовары выполнялись из меди и латуни и ничем не обрабатывались. Экспонат украшен выточенными узорами, что придает ему изысканности. Всем своим видом самовар дает понять, что его владелец любил роскошь и частенько «пускал пыль в глаза» своим гостям. Информации о том, где произведен экземпляр, нет. Но есть предположения, что гальваническим способом серебро на него нанесли в Варшаве. На то время так называемым «серебряным» центром России была Польша, что и дает хоть какие-то представления о появлении этого предмета.В нашем сознании крепко закрепился образ самовара как атрибута народности и исконно крестьянского быта, однако это вовсе не так. Изначально он появился и был доступен в дворянской среде и лишь со временем его смогли себе позволить некоторые зажиточные крестьянские семьи. Причина тому - дороговизна самого предмета и процесса восстановления внутреннего защитного слоя - полуды. Именно этот элемент предотвращал попадание в чай окиси металлов.- Преимущественная часть экспонатов до появления в музее находилась в пределах Ростова-на-Дону, - отмечает Татьяна Сергеевна Феляревич, хранительница историко-бытовых фондов и заведующая научно-хранительским отделом музея. - Однако есть экземпляры, например кофейники, которые привезли в 50-е годы из этнографических экспедиций по районам Ростовской области.В обычном своем виде самовар был достаточно объемным и внушительным, что позволяло выпить по несколько чашек чая всем членам семьи. Но были самоварчики и маленькие, двух видов. Первый - «тет-а-тет» - был предусмотрен для двух персон, ну а вторым - «самоваром-эгоистом» - и вовсе мог воспользоваться один человек. Смысловых предназначений у такой кухонной утвари практически не было, так как чай редко пили в одиночестве. Скорее всего, отмечает Татьяна Сергеевна, эти произведения самоварного искусства использовались как способ показать свою состоятельность, возможность позволить себе личный самовар.Среди экспонатов также можно заметить самовары и непривычной глазу формы: «самовары-чайники», или же «сбитенники». Именно от них появились и обыденного вида предметы кухонного быта. Визуально это обычный чайник, но конструктивно в нем есть все необходимые элементы самовара: внутри - труба для растопки, внизу - поддувало. Минусом являлся носик, имеющий большую форму. Из него выходил пар, и кипяток остывал довольно быстро.Поэтому со временем от большого носика отказываются и делают небольшой краник.Есть также и «бульоточки» - в них воду не столько греют, сколько поддерживают ее температуру. Они отличаются тем, что имеют небольшой размер, ножки у них соединены и внизу есть пространство для спиртовки. В них наливали уже горячую воду, и пока горела спиртовка, можно было выпить две-три чашки чая.Несмотря на всю продуманность и правильную расстановку экспонатов, выставка получилась случайно. Так появилась возможность сделать хотя бы часть экспонатов открытой, музей воспользовался ею и не прогадал. Самовар - сам по себе парадный прибор и должен стоять за витриной в лучах света. Действительно, при ярком освещении экспонаты блестят и притягивают к себе еще больше внимания.