Ирина Рукавишникова: Учредители УК-«пустышек» не смогут заниматься деятельностью в течение трех лет

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Донские парламентарии в ходе круглого стола 2 ноября обсудили с экспертами проект поправок к Жилищному кодексу РФ. Законопроект был разработан по инициативе депутатов регионального Законодательного Собрания. Его приняла Госдума в первом чтении.Инициатором мероприятия выступила первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор РФ от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. Кроме того, в заседании приняли участие представители регионального правительства, Общественной палаты и заинтересованных организаций.Теперь, помимо директоров УК-«пустышек», в стоп-лист будут включены еще и учредители. Меры создали для борьбы со схемой, когда управляющая компания собирает деньги с жильцов многоквартирного дома, не исполняет свои обязанности и, накопив долги по неоплаченным коммунальным платежам, объявляет о банкротстве. Ответственность за обманутых граждан ложится на плечи руководителя УК. Его включают в реестр дисквалифицированных лиц и лишают права занимать подобного рода должности. Однако учредитель в этой ситуации остается безнаказанным. Он может и дальше создавать УК, нанять нового руководителя и возобновить цикл.По словам Ирины Рукавишнивовой, учредителям таких УК не применяются должные меры ответственности, поэтому важно исправить ситуацию. Изменения касаются включения учредителей компаний в реестр дисквалифицированных лиц Минстроя РФ, если компании будут доведены до банкротства и лишены лицензии. После того, как учредитель будет числиться в стоп-листе, он уже не сможет создавать новые УК в течение трех лет.- Следовательно, недобросовестные учредители не смогут таким образом продолжать обманывать жильцов многоквартирных домов, - добавила Ирина Рукавишникова.В ходе обсуждения участники решили, что законопроект актуален и не нуждается в корректировках перед вторым и третьим чтениями в Госдуме. При этом возникли смежные вопросы, которые связаны с деятельностью УК и защитой прав граждан.Одним из предложений для решения проблемы стал переход на цифровой формат на платформе госуслуг.- Когда каждый житель будет входить в свой личный кабинет, он будет понимать, что ставит подпись действительно за ту или иную управляющую компанию. Тут уже исключаются какого-либо рода подделки, неучастие и так далее.Первый зампредседателя ЗС РО – председатель комитета по строительству Сергей Михалев добавил, что решать все вопросы с управляющими компаниями важно с соблюдением баланса.- Когда мы говорим о жилищных компаниях, мы подразумеваем крупные города, а когда коснемся сельской местности – их там вообще нет или есть одна, у которой нет альтернативы, – пояснил парламентарий.