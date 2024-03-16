Ирина Безрукова выразила слова скорби по поводу смерти артиста Александра Ширвиндта
Ирина Безрукова выразила слова скорби по поводу смерти артиста Александра Ширвиндта. Об этом она написала в социальных сетях.
Ирина вспомнила, как она с сестрой 8 марта в прошлом году посетила спектакль Александра Ширвиндта.
- Спасибо, что столько лет вы дарили нам своё творчество и талант, делились знаниями и воспитывали вкус к прекрасному. Сделали так много для нашей страны! Вырастили не одно поколение актеров и приложили руку к созданию замечательных спектаклей и многого другого! - написала актриса.
Артист скончался в больнице 15 марта. Александр Ширвиндт не дожил до своих 90 лет всего несколько месяцев.