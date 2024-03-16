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Ирина Безрукова выразила слова скорби по поводу смерти артиста Александра Ширвиндта

Ирина Безрукова выразила слова скорби по поводу смерти артиста Александра Ширвиндта
Ирина Безрукова выразила слова скорби по поводу смерти артиста Александра Ширвиндта. Об этом она написала в социальных сетях.

Ирина вспомнила, как она с сестрой 8 марта в прошлом году посетила спектакль Александра Ширвиндта.

- Спасибо, что столько лет вы дарили нам своё творчество и талант, делились знаниями и воспитывали вкус к прекрасному. Сделали так много для нашей страны! Вырастили не одно поколение актеров и приложили руку к созданию замечательных спектаклей и многого другого! - написала актриса.

Артист скончался в больнице 15 марта. Александр Ширвиндт не дожил до своих 90 лет всего несколько месяцев.
Фото: Соцсети.
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