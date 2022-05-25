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Ирина Безрукова рассказала о сладостях, которые не вредят фигуре

Ирина Безрукова рассказала о сладостях, которые не вредят фигуре

Известная ростовчанка Ирина Безрукова рассказала о сладостях, которые не вредят фигуре. Актриса опубликовала новый пост на своей страничке в соцсети.

- Когда хочется перекусить, на ум обычно приходит чай или кофе с чем-нибудь вкусненьким - с шоколадом или мармеладом, например. Но это все можно заменить на такие же вкусные и неопасные для фигуры вкусняшки, - отметила Ирина.

Отлично сочетаются друг с другом фрукты, орехи, сухофрукты и ягоды. Такие полезности можно чередовать. Сочная клубника - в один день, а в другой - фруктовый салат из сухофруктов, банана, сливы, орешков и меда. Можно полакомиться также инжиром или финиками.

Идеальным для легких перекусов является промежуток времени между обедом и ужином, до 18.00.

- Главное, не оставляйте себя совсем без вкусностей, балуйте себя, - добавила ростовчанка.⠀
Фото: блог Ирины Безруковой
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