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Инспектора СИЗО Шахт убили на почве ревности

Инспектора СИЗО Шахт убили на почве ревности
В Ростовской области младшего инспектора СИЗО № 4 убили на почве ревности. Об этом пишет издание КВУ.

Трагедия произошла в Шахтах 18 ноября в поселке Мирном. Около полуночи 24-летняя Юлия Муравина встретилась со знакомой в переулке Писарева. В какой-то момент 20-летняя девушка достала нож и несколько раз ударила им горожанку. От полученных ранений Юлия скончалась.

Вскоре подозреваемую задержали правоохранители. На нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Теперь шахтинке грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: социальные сети
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