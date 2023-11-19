Инспектора СИЗО Шахт убили на почве ревности

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В Ростовской области младшего инспектора СИЗО № 4 убили на почве ревности. Об этом пишет издание КВУ.Трагедия произошла в Шахтах 18 ноября в поселке Мирном. Около полуночи 24-летняя Юлия Муравина встретилась со знакомой в переулке Писарева. В какой-то момент 20-летняя девушка достала нож и несколько раз ударила им горожанку. От полученных ранений Юлия скончалась.Вскоре подозреваемую задержали правоохранители. На нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Теперь шахтинке грозит до 15 лет лишения свободы.