Инициативы донского парламента помогут улучшить цифровую связь в малых хуторах и поселках

Фото: ЗС РО.

Инициативы донских парламентариев позволят провести качественную цифровую связь в населенных пунктах, где живут менее 100 человек. Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. Предложения по этому вопросу озвучили в ходе заседания федеральной рабочей группы по вопросу законодательного обеспечения цифровой экономики Российской Федерации.В России действует федеральная программа по обеспечению сотовой связью малых населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек. Однако те населенные пункты, которые не насчитывают и сотни жителей, не входят в эту программу.Так, власти Ростовской области активно работают над тем, чтобы устранить цифровое неравенство на отдельных сельских территориях.- За последние два года в Ростовской области поставили 157 базовых станций в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. В этом году будет установлено еще 30 станций. Для очень большого числа небольших сельских населенных пунктов эта проблема будет решена, – подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. – Но у нас остается около 200 сел, хуторов, станиц, в которых живут менее 100 человек. Предложенный нами вариант позволит решить проблему с качеством сотовой связи и в этих поселениях.Кроме того, донские парламентарии предложили решить проблему с отсутствием сотовой связи и интернета на некоторых участках магистральных ж/д дорог и автотрасс. Таким образом, связь станет качественнее у тех, кто проживает неподалеку.Для реализации инициатив необходимо внести изменения в федеральное законодательство и нормативно-правовые акты правительства РФ.