Инициативы донского парламента помогут улучшить цифровую связь в малых хуторах и поселках
Инициативы донских парламентариев позволят провести качественную цифровую связь в населенных пунктах, где живут менее 100 человек. Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. Предложения по этому вопросу озвучили в ходе заседания федеральной рабочей группы по вопросу законодательного обеспечения цифровой экономики Российской Федерации.
В России действует федеральная программа по обеспечению сотовой связью малых населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек. Однако те населенные пункты, которые не насчитывают и сотни жителей, не входят в эту программу.
Так, власти Ростовской области активно работают над тем, чтобы устранить цифровое неравенство на отдельных сельских территориях.
- За последние два года в Ростовской области поставили 157 базовых станций в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. В этом году будет установлено еще 30 станций. Для очень большого числа небольших сельских населенных пунктов эта проблема будет решена, – подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. – Но у нас остается около 200 сел, хуторов, станиц, в которых живут менее 100 человек. Предложенный нами вариант позволит решить проблему с качеством сотовой связи и в этих поселениях.
Кроме того, донские парламентарии предложили решить проблему с отсутствием сотовой связи и интернета на некоторых участках магистральных ж/д дорог и автотрасс. Таким образом, связь станет качественнее у тех, кто проживает неподалеку.
Для реализации инициатив необходимо внести изменения в федеральное законодательство и нормативно-правовые акты правительства РФ.