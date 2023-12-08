Информацию о съемках второго сезона сериала «Слово пацана» в Ростове назвали фейком

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Огромную популярность набирает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским. Несмотря на то, что финальные серии еще не вышли на экраны, зрители просят второй сезон.В начале декабря в соцсетях появилась информация о начале съемок второго сезона сериала «Слово пацана». Якобы создатели сериала ищут актеров для работы над картиной. Объявления распространяли по регионам России.Подобную информацию о кастингах также распространяли в пабликах Ростова-на-Дону. Для участия в съемках приглашали людей в возрасте от 14 до 60 лет. За смену обещали каждому платить по 3 500 рублей. Кроме того, бесплатно предлагали обед, напитки и транспортировку.Когда информация о продолжении сериала появилась в сети, создатели заявили, что это ложь.- Ещё полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Любые такие объявления о кастинге – фейк, – написал в социальных сетях видеосервис, на котором показывали сериал.Недостоверную информацию наверняка распространяли в мошеннических целях.Напомним, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о преступных группировках, в которые собирались молодые люди в годы перестройки. Проект стал настоящей бомбой - в соцсетях публикуют кадры из серий и активно комментируют сериал. Более того, в одном из роддомов Казани родился ребенок, которого назвали Чушпаном. Сериал уже подвергся критике за чрезмерную «романтизацию» бандитизма.