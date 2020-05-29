Индекс самоизоляции в Ростове просел до рекордных 1,6 балла. Такие данные предоставляет сервис «Яндекс».Судя по графику, 30 мая зафиксирован рекорд по самому низкому уровню соблюдения людьми режима самоизоляции. Даже в самом начале ограничительных мер, в конце марта, на улицах было меньше людей.Возможно, это связано с наступлением тепла и концом весны. Люди засиделись дома, стали игнорировать предписания и выходить на улицу.Власти просят набраться терпения и дождаться времени, когда официально будут сняты или хотя бы ослаблены ограничения.