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Индекс самоизоляции в Ростове просел до рекордных 1,6

Индекс самоизоляции в Ростове просел до рекордных 1,6
Индекс самоизоляции в Ростове просел до рекордных 1,6 балла. Такие данные предоставляет сервис «Яндекс».

Судя по графику, 30 мая зафиксирован рекорд по самому низкому уровню соблюдения людьми режима самоизоляции. Даже в самом начале ограничительных мер, в конце марта, на улицах было меньше людей.

Возможно, это связано с наступлением тепла и концом весны. Люди засиделись дома, стали игнорировать предписания и выходить на улицу.

Власти просят набраться терпения и дождаться времени, когда официально будут сняты или хотя бы ослаблены ограничения.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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