Индекс потребительских цен на некоторые товары вырос за полгода в Ростовской области

На Дону с декабря 2019 года вырос индекс потребительских цен на некоторые товары. Соответствующие данные предоставили в Ростовстате.На некоторые группы непродовольственных товаров повысились индексы потребительских цен. Так, по сравнению с декабрем 2019 года подорожали на 2,4% моющие и чистящие средства, на 0,1% - ткани, на 0,8% - трикотажные изделия, на 0,6% - обувь. На 1% выросла стоимость строительных материалов, на 6,7% - медикаментов, на 0,8% - автомобильного бензина.Кроме того, заметно повышение цен на многие продовольственные товары. За прошедшие полгода аж на 30,8% подорожала плодоовощная продукция, на 1,9% - алкогольные напитки. Сливочное масло теперь можно купить на 3,9% дороже, на 7,4% повысилась стоимость макаронных изделий, на 8,5% - бобовых и круп, на 3% - хлеба и хлебобулочных изделий.